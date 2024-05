Die neue Straße zum Gewerbegebiet Gereutäcker in Hatzenbühl ist am Dienstag offiziell freigegeben worden. Damit ist dieses nun an die nördlich verlaufende Kreisstraße K11 angebunden. Die Tiefbauarbeiten sind erledigt, Wasserleitungen verlegt, die Kanalarbeiten abgeschlossen, zwei Versickerungsanlagen für das Oberflächenwasser installiert. Für die Stromversorgung und die Straßenbeleuchtung haben die Pfalzwerke gesorgt. Glasfaserleitungen wurden verlegt und die Grundstücke für die Gewerbeansiedlung auf der 21 Hektar großen Gewerbefläche somit erschlossen. Letzte kleinere Bauarbeiten sollen bald – wenn es die Witterung erlaubt – erledigt werden. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim mit.

„Mit der Fertigstellung der Straße geht ein langersehnter Wunsch der Ortsgemeinde Hatzenbühl in Erfüllung. Mit der direkten Anbindung der neuen Gewerbefläche an die K11 erhoffen wir uns eine Entlastung des Ortes vom Lkw-Verkehr.“, freut sich Ortsbürgermeister Karlheinz Henigin. „Mit der Ansiedelung von Unternehmen in dem Gewerbegebiet Gereutäcker werden zukünftig weitere wohnortnahe Arbeitsplätze für unsere Bürgerinnen und Bürger geschaffen“, sagte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel.