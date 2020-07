Zwei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 35 in Bruchsal ereignete. Laut Polizei war ein 39-jähriger Audi-Fahrer gegen 9 Uhr auf der Grabener Straße unterwegs, als er offensichtlich das Stauende auf Höhe der Bahnübergangsbrücke übersah. Da er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, fuhr er auf den Opel einer 23-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch auf den Hyundai einer 49-Jährigen aufgeschoben. Beide Autofahrerinnen zogen bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Die Opelfahrerin musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.