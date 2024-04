Der SPD-Ortsverein Neuburg wählte in seiner Mitgliederversammlung Günter Weisenburger einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten. Weisenburger ist Techniker und Kaufmann zugleich und führt seit vielen Jahren erfolgreich sein Unternehmen in der Strahltechnik-Branche. „Die aktuelle Situation in der Gemeinde ist an vielen Stellen verbesserungswürdig. Trotz maroder Haushaltslage ist es möglich, zeitnah einige Projekte umzusetzen“, sagt er. Als Sofortmaßnahmen nennt er den Ausbau des schlechten Mobilfunknetzes, die Reaktivierung der geschlossenen Betreuenden Grundschule und das Aufhübschen der herunter gekommenen Pausenhalle beim Rathausplatz. „Als Unternehmer bin ich gewohnt, Dinge nicht nur zu planen, sondern auch umzusetzen“, so Weisenburger.

Kandidaten für den Gemeinderat

Günter Weisenburger, Arnika Eck, Norbert Pfirmann, Inge Zoller, Malte Neuper, Nicole Reisert, Volker Schlegel, Beate Brückner, Ulrich Jungfer, Sabine Brückner, Marcus Maurer, Desiree Westermann, Christian Soerensen, Lene Eck, Sven Reinert, Martina Soerensen, Robert Ruppenthal, Jürgen Herberger, Klaus Nuss, Wolfgang Bosbach.