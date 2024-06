Ihre starke Position (43,8 Prozent) gehalten hat am Sonntag die CDU, die im Ortsgemeinderat Steinweiler erneut mit sieben Sitzen vertreten ist und gegenüber 2019 nur 0,8 Prozentpunkte verloren hat.

Die SPD büßte 9,7 Prozentpunkte ein und muss deshalb auf einen Sitz im Rat verzichten. Mit vier Ratsmitgliedern ist sie damit so stark vertreten wie die FWG. Neu im Rat ist mit Anke Kühne eine Vertreterin der Grünen, die nach längerer Pause wieder eine Liste aufgestellt hatten und 9,2 Prozent der Stimmen holen konnten. Kühne, die auf dem dritten Platz der Liste stand, erhielt die meisten Stimmen und nimmt das einzige Ratsmandat ein. Ortsbürgermeister Michael Detzel (CDU), der sich auf seine dritte Amtszeit vorbereitet, darf also auf eine breite Unterstützung hoffen. Er holte übrigens auch die allermeisten Personenstimmen (1234) und damit fast doppelt so viel wie sein Mitbewerber von der SPD. Deutlich fiel auch die Zustimmung für Matthias Ditscher (CDU, 886 Stimmen) und für die FWG-Spitzenfrau Stefanie Bohlender-Kehrt (853) aus. Es ist davon auszugehen, dass die erfolgreiche Koalition zwischen CDU und Freien Wählern fortgesetzt wird.

Der Rat

SPD: Jürgen Hust, Steffen Walk, Manuela Machate, Markus Marz; CDU: Michael Detzel, Matthias Ditscher, Dirk Knauber, Norbert Knauber, Jochen Ochsenreither, Thomas Wagner, Friedel Hartmann; Grüne: Anke Kühne; FWG: Stefanie Bohlender-Kehrt, Manfred Lieber, Stefan Meyer, Martin Collet.