Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro unterstützte die Sparkasse Germersheim-Kandel den gemeinnützigen Verein SüdpfalzDOCs – Netzwerk junger Hausärzte e. V., der von Jonas Hofmann-Eifler (Vorsitzender) und Dominik Schubert (2. Vorsitzender) geführt wird.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende die wertvolle Arbeit der SüdpfalzDOCs unterstützen können und somit einen Beitrag zur Erhaltung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung in unserer Region leisten können“, sagte Siegmar Müller. Er wünschte den Verantwortlichen der SüdpfalzDOCs viel Erfolg bei der weiteren Vernetzung junger und erfahrener Hausärzte in der Südpfalz, für ihre innovativen Projekte zur Gewinnung engagierter Nachwuchshausärzte und gegen den Hausärztemangel in der Region.