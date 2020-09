Einmal im Jahr ehrt die Sparkasse-Germersheim-Kandel ihre langjährigen Mitarbeiter. Diesmal sind es 16 . Einer von ihnen ist Johannes Maiß, der seit 1994 bei der Germersheimer Sparkasse arbeitet und inzwischen Leiter des Beratungscenters ist. In 40 Jahren ist viel passiert.

„Beraten und begleiten – das ist, was ich tue“, sagt Johannes Maiß, der noch in diesem Jahr 60 Jahre alt wird. Der Sparkassen-Betriebswirt hat einige Erfahrung darin und natürlich im Umgang mit seinen Kunden. „Wenn ich das Ziel kenne, kann ich so beraten, dass dieses erreicht werden kann“, sagt Maiß. Es gebe aber auch ein schwieriges Klientel, „das glaubt einem gar nichts“, erzählt er weiter. Und, dass sich durch die europäische Geldpolitik in den letzten Jahren vieles gewandelt hat. Negativzins! Es gibt immer noch Kunden, die das nicht glauben, „dann drehe ich immer den Bildschirm und lasse sie es sehen“.

Dabei ist der gebürtige Westpfälzer der Liebe wegen in den Landkreis Germersheim gekommen.„Ich habe mit Kurt Beck eines gemeinsam – unsere Ehefrauen kommen aus Knittelsheim“, sagt Maiß mit einem Lächeln auf den Lippen. 1980 fing er bei der Kreissparkasse in Pirmasens seine Lehre an und wechselte 1991 zur Sparkasse Germersheim Kandel. Seit 1992 ist er in Germersheim – mit kurzen Abwesenheiten – und wohnt seit 1994 in Ottersheim.

Sein Hobby nimmt viel Zeit in Anspruch – Musik. Maiß liebt Classic Jazz und spielt in vier Jazzbands mit „und, soweit es die Zeit zulässt, auch im Musikverein Ottersheim“, sagt der Bläser. Außerdem ist er noch in vielen Vereinen Schatzmeister – wie könnte es anders sein, „es liegt ja auch nahe“ (Maiß) – so beim Verein Europalz, dem deutsch-ungarischen Freundeskreis und dem Förderverein „Freunde der Tafel in Germersheim“. „Die Tafel ist schon eine gute Sache“, sagt Maiß, der sein soziales Engagement immer wieder unter Beweis stellt. Er ist Veranstalter des „Jazz für Afrika“. Das Benefizkonzert wäre dieses Jahr zum 10. Mal gewesen, „wird aber sobald es verantwortbar ist nachgeholt“, sagt Maiß.

Und immer wieder betont Maiß, dass er stolz auf seine Mitarbeiter ist. Man kenne sich seit vielen Jahren, es sei wie eine Familie. Und von der wurden einige weitere geehrt. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, so lange bei einem Arbeitgeber zu bleiben,“ hob Vorstandsvorsitzender Siegmar Müller die jahrzehntelange Treue der Jubilare hervor und dankte ihnen für ihr Engagement für die Sparkasse. Seit 40 Jahre im Sparkassenteam sind Jutta Krawietz (Marktservice), Tamara Lergenmuller (Serviceberaterin Kandel), Johannes Maiß (Leiter Beratungscenter Germersheim), Petra Obermeier (Kassiererin Kandel), Daniela Schuler (Interne Revision) und Martina Wadlinger (Geschäftsstelle Rheinzabern). Für 25 Jahre wurden geehrt: Matthias Braun (Leiter Regionalmarkt Kandel), Yvonne Buttweiler und Elke Dollt (Germersheim), Karola Gantz (Hauswirtschafterin Kandel), Christian Geörger (Vermögensberater Kandel), Daniela Hitziger (Geschäftsstellenteam Kandel), Melanie Hoock (Marktservice Zahlungsverkehr), Jasmin Huwe (Kunden-Servicecenter), Sabine Lorentz (Kreditsekretariat) und Doris Roth (Unternehmenssteuerung).