70 Jahre. Nein, seit so vielen Jahren feiert Gertrud Hoffmann nicht ihren Geburtstag, so lange singt sie im Chor – und wie! Dafür wird sie jetzt geehrt.

Angefangen hat alles in Rülzheim. Dort ist sie 1947, im Alter von neun Jahren, an ihrem Weißen Sonntag in den Kinderchor eingetreten. Der hat allerdings nicht regelmäßig gesungen.