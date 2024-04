„Sie waren einer der ersten Sozialarbeiter für eine Grundschule und es ist letztlich auch Ihnen zu verdanken, dass sich aus einem anfänglichen Projekt ein nachhaltiges Angebot für Schulkinder entwickeln durfte.“ Mit diesen Worten verabschiedete Landrat Fritz Brechtel den Sozialpädagogen Bernhard Zolk, der seit Februar 2008 in der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim gewirkt hat. Auch Denise Hartmann-Mohr und Schuldezernent Christoph Buttweiler fanden anerkennende Worte für Zolk, der seit 1. April in Rente ist. Zolk war seit 2008 als Angestellter des Kreis-Jugendamtes mit der Schulsozialarbeit an der Eduard-Orth-Grundschule betraut. Das anfängliche Förderprojekt mündete Anfang 2011 in eine unbefristete Anstellung.