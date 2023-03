Insbesondere im Raum Landau, Rohrbach und Kreis Germersheim kommt es nach Mitteilung der Polizei vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen. Dabei könnte es sich um Betrugsversuche handeln. Beispielsweise würden sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgeben oder Gewinnversprechen abgeben. In Annweiler gab am Mittwoch ein männlicher Anrufer vor, eine Frau totgefahren zu haben.

In solchen Fällen rät die Polizei Folgendes: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Hinweise an die Polizeidirektion Landau, Telefon 06341 287-0 oder 06341 287-2010.