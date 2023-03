Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit den steigenden Corona-Infektionszahlen wächst der Bedarf an Schnelltests. In manchen Geschäften übersteigt die Nachfrage aktuell das Angebot. Während einige Apotheken von ausverkauften Regalen berichten, sichert andernorts eine in Zeiten von Just-in-time-Belieferung aus der Mode gekommene Handelsstrategie die Versorgung.

„Unser Lieferant sagt, es wird knapp, aber er könne uns noch beliefern“, sagt Johannes Stelzner von der Corona Teststation am Maximiliancenter. Die Nachfrage sei deutlich gestiegen.