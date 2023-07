[Aktualisiert: 14. Juli 2023, 14.33 Uhr] Zu einem Feldbrand kam es am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Verlängerung der Ludwigstraße in Knittelsheim. Nach Mitteilung der Polizei war eine Fläche von etwa 15.000 Quadratmetern betroffen. Die Brandursache war auch am Freitagnachmittag noch nicht bekannt; es wird noch ermittelt. Die Freiwillige Feuerwehr war in größtmöglicher Stärke ausgerückt und hatte den Brand nach etwa drei Stunden gelöscht. Von dem Feuer wurde auch eine Pferdekoppel erfasst, die ausbrannte. Während der Schaden hier auf etwa 5000 Euro geschätzt wird, ist die Gesamtschadenshöhe noch unklar. Die Eigentümer konnten die Tiere rechtzeitig retten. Personen kamen auch nicht zu Schaden.