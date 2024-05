Sabrina Welker, eine 39-jährige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Germersheim, ist die einzige Kandidatin für das Amt der Ortsbürgermeisterin in Rheinzabern.

Sie hat sich wenige Tage vor Ablauf der Bewerbungsfrist zu einer Kandidatur entschlossen. Die bisherige Amtsinhaberin, Alexandra Hirsch, gab erst Ende März bekannt, dass sie aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten wird.

Welker hat bereits Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesammelt. 2017 kam sie in den Verbandsgemeinderat, 2018 in den Ortsgemeinderat und gehörte bis März dem Kreistag an. Sie habe zuerst mit ihrer Fraktion, der SPD, dann mit den anderen Parteien über ihre Pläne gesprochen. Sie konnte innerhalb von sechs Tagen 72 gültige Unterschriften sammeln, um ihre Bewerbung einzureichen. Diese habe sie tatsächlich am letztmöglichen Tag vor Ende der Frist abgegeben. Schnell habe sie ein Helferteam gefunden, das sie während ihres kurzen Wahlkampfes unterstützt. „Ich habe mich entschlossen, als parteiunabhängige Kandidatin anzutreten. Deshalb stehe ich auf der Ortsgemeindeebene auch auf keiner Kandidatenliste mehr“, sagt Welker. Parteidenken auf Kommunalebene sei fehl am Platz, der falsche Ansatz, fährt sie fort.

Sabrina Welker hat nach dem Abitur und einer Ausbildung ein Studium im Bereich Medien und Kommunikation absolviert und arbeitet seit 2016 in der Verwaltung: erst in Bellheim, seit März 2024 bei der Kreisverwaltung im Bereich Schulen und Bildung. Sie ist unverheiratet, aber seit mehreren Jahren in einer festen Beziehung; ihr Partner unterstütze sie auch bei ihrem Vorhaben. Welche Pläne hat sie für ihre Wahl? „Ich kann keine Versprechen abgeben, denn die Gemeinde hat kein Geld für freiwillige Aufgaben.“ Klar, angestoßene Projekte sollen weitergeführt werden, die Finanzen müssten verbessert werden, und für junge Familien, die in der Gemeinde bleiben wollen, Wohnraum geschaffen werden.“