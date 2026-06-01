Der Südwestrundfunk ( SWR) sucht aktuell eine engagierte Person aus Rheinland-Pfalz im Alter von 18 bis 29 Jahren für den Rundfunkrat des SWR. Die Amtszeit beginnt am 1. September 2026 und dauert fünf Jahre.

Auf die Möglichkeit, sich für den Rundfunkrat zu bewerben, hat der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wörth, Florian Bellaire aus Rülzheim, hingewiesen.

Der Rundfunkrat ist eines der wichtigsten Kontrollgremien des SWR. Er achtet darauf, dass der Sender seinen gesetzlichen Auftrag unabhängig, vielfältig und ausgewogen erfüllt. Zudem berät der Rundfunkrat bei grundlegenden Fragen der Programmgestaltung und wählt die Intendantin oder den Intendanten des SWR.

Vorkenntnisse seien für die Bewerbung nicht erforderlich, heißt es in Bellaires Mitteilung. Entscheidend seien Interesse an Medien, Gesellschaft und Demokratie sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und die eigene Generation zu vertreten.

Die Tätigkeit im Rundfunkrat ist ehrenamtlich. Vorgesehen sind etwa vier bis sechs Sitzungen pro Jahr sowie Ausschusssitzungen. Für die Tätigkeit werden Aufwands- und Reisekostenentschädigungen gezahlt.

Die Bewerbungen können per E-Mail an bewerbung.rundfunkrat@landtag.rlp.de gesendet werden. Benötigt werden ein Motivationsvideo von maximal drei Minuten Länge, ein Lebenslauf und optional Nachweise über gesellschaftliches Engagement oder Erfahrungen in der Gremienarbeit. Eine Bewerbung sei bis zum 31. Mai möglich.