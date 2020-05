Begegnungen gesellschaftlicher, geselliger und sportlicher Art standen im Mai 1972 bei der damals traditionellen „Deutsch-Amerikanischen Freundschaftswoche“ in Germersheim auf dem Programm. Wie die RHEINPFALZ meldete, sollten sich die Germersheimer Bevölkerung, die Angehörigen der Bundeswehr und die der US-Army unter anderem bei Musikveranstaltungen in der damals noch vorhandenen „Konzertmuschel“ des Stadtgartens, bei Basketball und Volleyball sowie bei einem „Kaffee-Kränzchen“ im Stadthaus begegnen. Besondere Höhepunkte stellten anno ’72 sicher die angebotenen Rundflüge über der Stadt in US-Helikoptern dar, wie auch ein deutsch-amerikanischer Auto-Slalom um einen von der Stadt gestifteten Preis.