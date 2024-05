Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ungewöhnlicher Termin in der Fruchthalle. Am Mittwoch kommen dort 200 Kunst- und Sammelobjekte unter den Hammer. Verantwortlich dafür ist die in Kaiserslautern ansässige Fauss Group. Das Unternehmen hat auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Auktionen zu tun. Auf den zweiten aber schon.

Als Christopher Fauss-Travessa sein Unternehmen im September 2018 gegründet hat, war er von Auktionen mit Kunstgegenständen, Grafiken, Ölgemälden und Geschirr meilenweit entfernt.