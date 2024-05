250 historische Automobile und Motorräder starten am Samstag, 11. Mai, um 9 Uhr am Marktplatz in Maikammer zur 24. internationalen Weinrallye für Veteranenfahrzeuge. Das rollende Oldtimermuseum ist auf einer 140 Kilometer langen Strecke durch die Südpfalz unterwegs.

Die internationale Weinrallye, die alle zwei Jahre vom Automobil-Club Maikammer (ACM) veranstaltet wird, ist eine touristische Ausfahrt für Automobile bis Baujahr 1972 und Motorräder bis 1960. Die Fahrt, die fester Bestandteil des Maikammerer Maifests ist, zählt zu den größten Ein-Tages-Veranstaltungen im Bundesgebiet. Traditionsreiche Namen der Motorrad- und Automobilgeschichte wie Harley Davidson, Norton, Moto Guzzi, Alfa Romeo, Mercedes, Singer, Buick, Borgward, BMW und Bugatti sind bei der Tour ebenso vertreten wie die „Brot- und Butter-Fahrzeuge“ NSU, Zündapp, DKW, Heinkel, Opel, Goggomobil, Ford, Fiat und Volkswagen.

Morris Cowley von 1920 älteste Auto

Das älteste Motorrad-Gespann, bewegt von Leo und Bertine Rongen aus Heinsberg, ist ein Ardie Jubiläums-Modell, Baujahr 1930, mit 500 Kubikzentimetern (ccm) und 14 PS. Eine Fisker & Nielsen Nimbus A aus dem Baujahr 1923 mit 748 ccm und 10 PS ist das älteste Solo-Motorrad und wird von Peter Halene und Sozia Ulrike Steiner-Kewitz aus Erkrath gefahren. Renate Baier und Wolfgang Hauck aus Ludwigshafen steuern das älteste Automobil im Feld, einen Morris Cowley Bullnose, Baujahr 1920, mit stolzen 12 PS und 1548 ccm Hubraum.

Weitere Hingucker dürften zum Beispiel ein Ford Model A Tudor de Luxe, Baujahr 1930, oder ein im selben Jahr gebauter Ford A Phaeton, ein Opel Olympia von 1937 oder ein Citroen Traction 11 Cabriolet vom 1937 sein. Aber auch viele „Schätzchen“ aus den 1950er- und 1960er-Jahren gehen auf die Strecke.

Um 15.20 Uhr Ankunft in Maikammer

Die erste Durchfahrtskontrolle findet gegen 9.15 Uhr am Dorfplatz in Roschbach statt. Gegen 10 Uhr treffen die Teilnehmer an der Klingbachhalle in Klingenmünster ein. Über Lauterschwan, Erlenbach und Bobenthal geht es dann nach Wissembourg. Am Deutschen Weintor in Schweigen erwartet die Teilnehmer der nächste Stopp. Die weitere Strecke geht über Schweighofen und Steinfeld nach Schaidt. Dort können Schaulustige die Fahrzeuge während der einstündigen Mittagspause bestaunen. Über Freckenfeld, Herxheim, Rülzheim und Bellheim geht es dann weiter nach Zeiskam, wo der Tross eine Dreiviertelstunde verweilt. Ziel ist gegen 15.20 Uhr wieder der Marktplatz in Maikammer, wo Wolfgang Weigelt und Jochen Rheinwalt vom ACM die Teilnehmer und die Historie ihrer Fahrzeuge detailliert vorstellen.

Am Abend findet im Festzelt an der BG RCI die Ehrung der Teilnehmer statt, musikalisch umrahmt von den „Guitar Tigers“. Höhepunkt ist das Aufwiegen eines Teilnehmers mit Pfälzer Wein, der von den Maikammerer Winzern gespendet wird.

Zwei Vorfahrzeuge präparieren die Strecke mit Richtungs-Symbolen und locken Zuschauer wie bei der Tour de France mit Musik und Durchsagen auf die Straße. Über 100 Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Bereits am Freitag sind 110 Teams auf der nördlichen Weinstraße und im Zellertal unterwegs.