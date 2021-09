Knapp 100 Bürgerinnen und Bürger aus Lingenfeld und Westheim haben sich nach Angaben der Veranstalter am Sonntag an der Aktion „Dorfradeln“ der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Lingenfeld“ beteiligt – darunter auch die Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD, Lingenfeld) und Susanne Grabau (FWG, Westheim). BI-Sprecher Steffen Deubig hatte eine rund 20 Kilometer lange Strecke ausgesucht, die durch Lingenfeld und Westheim führte. Dem Veranstalter zufolge nahmen viele junge Familien teil, wodurch deutlich wurde, dass gerade die jüngsten Mitbürger auf ein sicheres Radeln angewiesen sind. Die Teilnehmer machten sich während der Fahrt lautstark bemerkbar und wollten dazu animieren, öfter das Fahrrad zu benutzen, um den Verkehr in den Dörfern zu reduzieren. Zur Aktion hat der Lingenfelder Künstler Ulrich Steinmetz eine Skulptur gefertigt, die nun eine Rabatte in der Germersheimer Straße in Lingenfeld ziert.