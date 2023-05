Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

RHEINZABERN. Seit dem frühen Dienstagvormittag arbeitet das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Jockgrim zusammen mit verschiedenen Fachfirmen an der Wiederherstellung des kaputten Abwasser-Hauptkanals. Am Freitag war die 600 Millimeter starke Betonröhre an einer neuralgischen Stelle zerbrochen, dort, wo Abwassersammler aus mehreren Ortsgemeinden zusammenstoßen und in die „Hauptschlagader“ des Abwasserkanal-Systems münden.

Der Leiter der seit 2004 in Betrieb befindlichen zentralen Kläranlage, Dirk Kröger, berichtet, was wohl die Ursache für die extrem schnelle Korrosion des Betonrohres ist. An