Die gestrige Veröffentlichung über die erneuten Beschädigungen am Rentnerhäuschen „Sonnwende“ in der RHEINPFALZ hat Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) zum Anlass genommen, noch am gleichen Tag vor Ort vorbeizuschauen. Dabei hat er eigenen Angaben zufolge entdeckt, dass die Spanplatte, mit der die Gemeinde den Zugang zur Hütte versperrt hatte, schon wieder kaputt geschlagen worden war. Er habe daraufhin sofort beim Bauhof das Anbringen einer neuen Absperrplatte in Auftrag gegeben und die Bauhof-Mitarbeiter darum gebeten, ab sofort täglich an der „Sonnwende“ vorbeizuschauen. Zudem wird die Hütte jetzt videoüberwacht.