Der Turnverein Westheim (TVW) will den bestehenden Hartplatz mit 75.000 Euro in einen Naturrasenplatz umwandeln und hat die Ortsgemeinde deshalb um einen Zuschuss von 25.000 Euro gebeten. Der Gemeinderat ist sich bei seiner Sitzung am Montag über die Fördersumme jedoch uneinig. Also ist Feilschen angesagt.

TVW-Vorsitzender Fabian Maier hatte dem zuständigen Ausschuss bereits am 13. September die Pläne vorgestellt. Eine kleine Hürde: Das Sportgelände gehört der Gemeinde. Der Rat muss