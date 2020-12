Beim Einfahren in eine Engstelle in der Hauptstraße in Westheim dürfte eine 16-jährige Radladerfahrerin zunächst an einem geparkten Auto hängengeblieben sein, bevor sie mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw kollidierte und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Da die 16-jährige Radladerfahrerin bei der Unfallaufnahme über Rückenschmerzen klagte, wurde sie durch das DRK vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Mit dem Führerschein der Klasse L dem „kleinen“ Traktorführerschein darf man bereits mit 16 Jahren land- oder forstwirtschaftliche Arbeiten durchführen, allerdings nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h und mit Anhänger maximal 25 km/h.