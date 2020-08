Ein auffällig fahrender Pkw zwischen Bellheim und Westheim wurde am Mittwochvormittag der Polizei Germersheim gemeldet. Kurz darauf meldeten weitere Zeugen, dass das genannte Fahrzeug offenbar aufgrund einer Kollision mit der Leitplanke sogar ein komplettes Rad verloren habe und dennoch weiterfahren würde. Letztlich fand die Polizei das massiv beschädigte Fahrzeug in einem Waldweg bei Hördt. Tatsächlich fehlte das komplette rechte Vorderrad. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die 30-jährige Fahrerin war noch vor Ort, versuchte jedoch beim Eintreffen der Polizei zu flüchten. Schnell wurde der Grund für ihren Fluchtversuch und die Schäden am Fahrzeug bekannt. Ein Atemalkoholtest ergab nämlich einen Wert von über 2 Promille. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte sie die Beamten und leistete Widerstand. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet. Zudem wurden der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.