In der Bahnhof-, Zeughaus- und Rudolf-von-Habsburg-Straße werden ab Montag, 19. Februar, Arbeiten am Asphalt fortgesetzt – zunächst zwischen den Einmündungen der Schlachthof- und Woogstraße. Die Stadtwerke werden zudem teilweise die Gas- und Wasserleitungsschieber erneuern. Anfang März sollen die Arbeiten zwischen der Einmündung Woogstraße bis zum Kreisverkehr am Schwanenweiher fortgeführt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Instandsetzungsarbeiten sollen, sofern die Witterung mitspielt, Ende März abgeschlossen sein.

Die Ausbauabschnitte werden voll gesperrt, der Verkehr – auch die Busse – werden umgeleitet. Betroffen sind die Buslinien 590 und 599. Die Haltestelle Ludwigstorpark und Mitte/Rhein können nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle ist in der Straße Am Unkenfunk eingerichtet, teilt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mit.

Auch die Zufahrt zu den Grundstücken sei in dem jeweiligen Bauabschnitt nicht möglich, der Zugang zu Gebäudeeingängen werde aber sichergestellt. Das Bauunternehmen sei angewiesen, den Transport der Müllbehälter zu einem Sammelpunkt zu organisieren.

Ebenfalls ab kommenden Montag ist der Römerweg auf Höhe des Pausenhofs der Geschwister-Scholl-Realschule gesperrt. Die Schule wird derzeit saniert. Die Sperrung diene der sicheren Verbindung der Schulcontainer mit dem Pausenhof, so die Verwaltung. Der Bereich soll über die parallel verlaufende Theodor-Heuss-Straße umfahren werden.