Ein Mann sollte durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, doch er weigerte sich. Aus diesem Grund kam es am Dienstag gegen 10.50 Uhr zu einem Unterstützungseinsatz der Polizei in der Schubertstraße. Der Mann zeigte sich weiter verständnislos und schlug einem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht, welcher dadurch lediglich leicht verletzt wurde. Daraufhin wurde der Mann gefesselt und schließlich doch noch in einem Krankenhaus vorgestellt werden, so die Polizei in ihrem Bericht.