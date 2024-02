Offenbar unterschätzen immer noch viele Fahrer und Fahrerinnen die Gefahr der Handynutzung am Steuer. Denn bei einer Kontrolle auf der B9 am Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr wurden insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer mit dem Handy am Ohr erwischt. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Unaufmerksamkeit und Ablenkung die häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle sind. Außerdem ist für die „unerlaubte Nutzung des Mobiltelefons“ eine Strafe in Höhe von 100 Euro fällig. Zudem gibt es einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.