Tierischer Einsatz für die Polizei: Rinder und Schafe waren in Dudenhofen ausgebüxt und drängten teilweise bei Schwegenheim auf die B9.

19 freilaufende Schafe und sechs Rinder musste die Polizei Germersheim am Samstag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr zurückdrängen. Sie grasten demnach im Ausfahrtsbereich der B9 zum Tankhof Schwegenheim „bedrohlich nah hinter der Schutzplanke“ der vielbefahrenen Bundesstraße. Eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer habe vermieden werden können. „Der Besitzer konnte ermittelt werden und holte seine Tiere ab“, melden die Beamten. Laut seinen Angaben seien diese in der Nacht davor von ihrer Weide in Dudenhofen ausgebüxt.