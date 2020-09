Nach den Ergebnissen einer Nahbereichsstudie, die von der Stadt Germersheim und den benachbarten Gemeinden Lingenfeld, Schwegenheim, Westheim und Sondernheim in Auftrag gegeben worden war, hielt man im September 1970 eine Verlegung der Bundesstraße 9 nach Osten, das heißt Richtung Rhein – anstatt der bislang angestrebten westlichen Umgehung – für wesentlich zweckmäßiger. Hierdurch wäre aus Gutachtensicht gleichzeitig eine unmittelbare Anschlussmöglichkeit an das Germersheimer Hafenbecken möglich gewesen. Bekanntlich wurde die Verlegung der B9 erst Ende der 1980er Jahre – in westlicher Richtung – Wirklichkeit.