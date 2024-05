Knapp ein Hektar groß ist der Grünstreifen, der sich entlang der Rückseite des im Bau befindlichen Awo-Zentrums, des Ärztehauses und des Firmengebäudes von Brandmauer IT bis an den Kreisel Fortmühl-/Postgrabenstraße erstreckt. Bebaut werden soll die Fläche gemäß dem nun vom Gemeinderat beschlossenen Entwurf für den Bebauungsplan Gahnerb West mit Einzelhäusern und einem Mehrfamilienhaus. Darüber hinaus ist geplant, die Fläche für zusätzliche Parkplätze fürs Ärzte- und das Awo-Haus zu nutzen sowie für eine mögliche Erweiterung des Ärztehauses. Beigeordneter Hermann-Josef Schwab (CDU) sagte, zukünftig soll darauf geachtet werden, dass bei den Abständen und Abmessungen der Gebäude auch den Erwartungen der Anwohner Rechnung getragen wird und nicht das Maximum herausgeholt wird. So sei das Awo-Gebäude größer geraten, als die Planung es erwarten ließ. Dass das Awo-Gebäude im Vergleich zur angrenzenden Bebauung zu hoch geraten ist, darauf wies auch eine Anwohnerin in der Ratssitzung hin.