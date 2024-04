Nachdem vor wenigen Wochen der in Landau und Speyer praktizierende Urologe Gerald Haupt angekündigt hat, zum 1. April im Bellheimer Ärztehaus eine Praxis zu eröffnen, soll nun noch ein Kardiologe einziehen.

Das teilte Ortsbürgermeister Paul Gärtner auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Und: „Jetzt ist es voll.“ Allerdings gebe es weitere Anfragen von Medizinern, unter anderem eines Frauenarztes und eines Rheumatologen, die im Ärztehaus eine Praxis eröffnen wollten.

Vor diesem Hintergrund gebe es in der Gemeinde Überlegungen, das Ärztehaus zu erweitern. Platz gebe es auf einem benachbarten Grundstück, das hinter dem Awo-Haus liegt, das derzeit neben dem Ärztehaus gebaut wird und in dem nach früheren Angaben von Ratsmitglied Rainer Strunk (SPD) 27 Appartements für Menschen mit Pflegegrad entstehen sollen. Es gebe für besagtes Grundstück zwar bereits eine Anfrage im Hinblick auf eine Wohnbebauung, aber da man sich keine Chancen verbauen wolle ... Das zweite Ärztehaus, das dort entstehen könnte, würde laut Gärtner aufgrund der Platzverhältnisse aber auch im Hinblick auf die angrenzenden Wohnhäuser nicht ganz so groß werden wie das erste.

Im Ärztehaus befinden sich neben der oben genannten urologischen Praxis die Hausarztpraxis „Teampraxis Bellheim“ der „Südpfalz Docs“, eine Hautarzt- und eine Physiotherapiepraxis sowie eine Apotheke. Im Dachgeschoss befinden sich vier Penthousewohnungen. Gebaut wurde das Ärztehaus im Auftrag der Gemeinde von einem Bauträger für rund achteinhalb Millionen Euro.