Hält das Dach des Bürgerhauses im Winter einer möglichen Schneelast stand? Diese Frage wurde bei der Sitzung des Ortsgemeinderates von einem Ratsmitglied in den Raum gestellt. Eigentlich geht es bei dem Tagesordnungspunkt gar nicht um Winter und Schnee, sondern um die Sanierung der Heizungsanlage der guten Stube Westheims. Der Einbau einer Deckenstrahlheizung ist das einzig mögliche. Doch kann diese aus Sicht des Statikers nicht so einfach ohne Verstärkungen an einigen Punkten an der Decke montiert werden. Grund ist die Photovoltaikanlage, die 2011 von den Pfalzwerken und der Firma Pfalzsolar auf das Dach des Bürgerhauses installiert wurde. Deren Gewicht beträgt laut dem 2. Beigeordneten Sascha Gießler rund 4 Tonnen. Eine Statik sei damals jedoch nicht gemacht worden, zumindest nicht vorhanden. Nur die Statik aus der Zeit des Baus des Bürgerhauses sei in der Verbandsgemeindeverwaltung auffindbar. Damit die zusätzliche Belastung durch die Deckenstrahlheizung aufgenommen werden kann, muss der Statiker erneut nachrechnen. Einstimmig wurde der Auftrag an den Statiker vergeben.