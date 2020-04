Die Ärzte der Asklepios-Südpfalzkliniken in Germersheim und Kandel beobachten mit Sorge, dass Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen aus Angst vor einer Coronavirus-Infektion immer öfter dringend notwendige Klinikbehandlungen vermeiden. „Dadurch bringen sie sich mitunter in Lebensgefahr, denn die Grunderkrankung ist oft weit gefährlicher als das Risiko einer Corona-Ansteckung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Besonders kritisch seien hier Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Krebserkrankungen. Für COVID-19-Patienten hätten die Asklepios-Kliniken „massiv Intensivbetten freigeräumt und zusätzliche Kapazitäten geschaffen“. Damit seien die Kliniken sehr gut auf eine höhere Zahl an Patienten vorbereitet.