Am Samstag, 2. und Sonntag, 3. März präsentieren Künstlerinnen und -künstler aus aller Welt ihre Handwerk im Schloss Schwetzingen. Beim diesjährigen Ostereiermarkt sind laut Ankündigung Gäste aus ganz Europa und den USA vertreten. Die Veranstaltung verbindet Kunst und Brauchtum zu einem besonderen Frühlingserlebnis, wie es weiter heißt. Rund 50 Eierkünstlerinnen und -künstler präsentieren und verkaufen ihre Werke: mal bunt bemalt, gebatikt, beklebt oder aquarelliert. Zu sehen sind Eier in allen Größen, vom winzigen Wellensittichei über das Hühnerei bis hin zum großen Straußenei. Der Eintritt in den Schlossgarten ist im Ticket zum Ostereiermarkt enthalten und liegt bei acht Euro.