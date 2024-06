Martin Volz (Freie Wählergruppe „Die Parteilosen“ ) freut sich und ist dankbar. Er bleibt in den kommenden fünf Jahren Ortsbürgermeister von Minfeld, gewählt mit 760 Ja-Stimmen. Gegen ihn, der ohne Gegenkandidat antrat, stimmten 211 Wählerinnen und Wähler. Volz ist seit 2019 Ortsbürgermeister von Minfeld und gehört dem Ortsgemeinderat seit 20 Jahren an. Dankbar ist er nicht nur denen, die ihm ihr Vertrauen schenkten, sondern auch allen, die ihn tatkräftig unterstützten. Wie bekannt, möchte Martin Volz im November sich auch zur Wahl als Verbandsbürgermeister stellen und den derzeitigen Amtsinhaber Volker Poß (SPD) beerben. In Minfeld stehen einige große Projekte an, so will man eine baldige Nutzung der Kuschmi ermöglichen und die örtliche Kita so einrichten, dass sie den aktuellen Anforderungen entspricht.