Schon kurz vor 19 Uhr ist die Bürgermeisterwahl in der kleinsten Kreisgemeinde ausgezählt. Von 131 abgegebenen gültigen Stimmen sprachen sich 87 für Amtsinhaber Roland Kelemen aus, der damit in eine dritte Amtszeit geht.

Kelemen, der keinen Gegenkandidaten hatte, musste aber auch 44 Nein-Stimmen hinnehmen, mit denen er „halt leben müsse“, wie er uns in einer ersten Stellungnahme sagte. Das Ergebnis entspricht etwa dem Resultat von vor fünf Jahren. „Man kann es nicht allen recht machen“, so der wiedergewählte Ortsbürgermeister, der schon in dieser Woche zu einer Einwohnerversammlung eingeladen hat, in der es um das große Vorhaben der Erdverkabelung für die Stromversorgung geht. Seinen Wählerinnen und Wählern dankt er für das in ihn gesetzte Vertrauen.