Er hat auch die zweite Wahl zum Ortsbürgermeister von Freisbach gewonnen. Dabei ist Jochen Ricklefs (parteilos) erst im Dezember ins Amt gekommen, nachdem wegen der Haushaltsprobleme des Dorfes der Amtsvorgänger (Peter Gauweiler, parteilos) des bis dato Ortsbeigeordneten und der Gemeinderat aus Protest zurückgetreten waren. Am Sonntag stimmten 72,2 Prozent (2023: 72 Prozent) der Wähler für Ricklefs (für Andreas Ackermann, unabhängig, 28 Prozent) und 27,8 Prozent für seinen Herausforderer Thomas Schanné (parteilos). Die Wahlbeteiligung lag dieses Mal bei 64,1 Prozent (2023: 51,7 Prozent). Dass einiges an Arbeit vor ihm liegt, weiß der 50 Jahre alte angestellte Unternehmensberater und er will den Schwung des Wahlergebnisses nutzen: Er habe einen Antrag auf Dorfmoderation/Schwerpunktgemeinde vor sich liegen, „den werde ich nach der Wahl einreichen“. Themen werden sein: Sporthalle, Kita, Wohnprojekte und erneuerbare Energien. Gegebenenfalls werde ein Nachtragshaushalt nötig und das Suchen nach Fördermitteln.