Mitte der 50-er Jahre wurde eine Interessen- und Fahrgemeinschaft zum Badischen Staatstheater in Germersheim gegründet und seither besucht diese Gruppe dort pro Saison zehn Aufführungen. Ein organisierter Bus der Firma Pfadt nimmt die Theaterbesucher in Germersheim, Sondernheim, Hördt, Bellheim und Rülzheim auf und bringt sie vom Theater direkt nach Aufführungsende wieder zurück an die entsprechenden Haltestellen. Günstige Eintrittskarten, eine stressfreie Fahrt und nicht zuletzt das Gemeinschaftserlebnis eines Theaterbesuchs bietet diese Gruppe. Jede Aufführung – auch wenn sie vielleicht einmal nicht gefällt – bietet Anlass zu Gesprächen und ist eine willkommene Unterbrechung des Alltags. Das gemischte Abonnement besteht aus fünf Opern oder Musik, Schauspiel und Ballett. Die Aufführungen sind grundsätzlich mittwochs um 20 Uhr. Die nächste Theaterfahrt findet am Mittwoch, 7. Juni statt. Die Gruppe würde sich sehr über Zuwachs freuen. Betreut wird sie von Renate Kropfitsch. Bei ihr gibt es weitere Informationen unter Telefon 0162 9199467 oder E-Mail renate_kropfitsch@yahoo.de.