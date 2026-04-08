Ein 26-jähriger Mann ist Dienstagabend am Grenzübergang Neulauterburg bei einer Einreisekontrolle der Bundespolizei aufgegriffen worden. Laut Polizei war der Mazedonier als Beifahrer in einem Auto mit sieben Personen unterwegs und wollte offenbar gegen 19.45 Uhr zur Arbeitsaufnahme einreisen. Ein erforderliches Visum hatte er nicht. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise vor. Er zahlte die Geldstrafe von 681 Euro und wurde anschließend nach Frankreich zurückgewiesen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet.