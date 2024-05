Erneut wurden Wahlplakate an der Pfortzer Straße zerstört. Vermutlich in der Nacht zu Montag wurde die Wahlwerbung von CDU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP und PBS teils oder fast vollständig von der dafür vorgesehenen Tafel im Bereich der Haltestelle „Im Rüsten“ gerissen und gekratzt. Nicht beschädigt wurden die Plakate der AfD. Die großformatigen Banner des CDU-Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers wurden dieses mal nicht gestohlen, jedoch teils vom Bauzaun gelöst, wofür vermutlich Werkzeug nötig war. Am Montagmorgen lag der Bauzaun umgeworfen am Boden. Am vorherigen Wochenende wurden hier bereits Plakate abgerissen und Banner gestohlen.