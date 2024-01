Dominik Paul hat ein Konzept für einen Lebensmittelmarkt im bisherigen Dorfladen erstellt. In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates, die voraussichtlich Ende Februar stattfinden wird, soll er es vorstellen. Das kündigte Ortsbürgermeister Martin Thürwächter (CDU) am Dienstagabend an. Danach wird der Rat dann Details eines Vertrages beraten, den die Gemeinde mit Paul abschließen will. Paul war der einzige Bewerber, der ernsthaftes Interesse an einem Markt im Gebäude des bisherigen Dorfladens gezeigt hatte. Andere Bewerber, etwa aus dem Saarland, meldeten sich zwar, ließen aber alle Fristen verstreichen. Ein Vertreter von „Tante Enso“ hatte sein Konzept eines Selbstbedienungsmarktes ohne Personal im November 2022 persönlich dem Gemeinderat vorgestellt. Dann aber zeigte auch „Tante Enso“ kein Interesse mehr. Dominik Paul, der die Edeka-Märkte in Billigheim-Ingenheim und in Steinfeld führt, nahm selbst an der Sitzung des Ortsgemeinderates teil. Wie zu hören war, muss in den Räumen einiges umgebaut werden. Der bisherige Dorfladen soll nicht als Edeka-Markt geführt werden, dafür sei die Verkaufsfläche zu gering.