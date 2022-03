Sechs Kandeler Mädchen haben Muffins für die Ukraine-Hilfe verkauft. Unter dem Motto „Muffins gegen Spende! Erlös geht zu 100 Prozent an die Ukraine!“ wurden in der Wasgaustraße Autos quasi im Drive-Thru-Verfahren angehalten und gegen eine Spende mit selbst gebackenen Muffins gegen eine Spende versorgt.

Helene, Jule, Mina, Johanna, Marla und Ilayda heißen die engagierten jungen Mädels, die die Aktion mit Hilfe der Familie Loreth gestemmt haben, nachdem Jule und Marla Loreth auf dem Nachhauseweg aus den Ferien im Allgäu eine solche Aktion gesehen hatten. Nach Ankunft in Kandel haben sie sofort ihre Freundinnen, die sie aus der Arbeit von Schüler für Tiere kennt, kontaktiert und schon war die Aktion geboren.

Stadtbürgermeister Michael Niedermeier besuchte die Aktion der sechs Kandeler Mädchen und half kurz mit, Autos für den guten Zweck anzuhalten, und rief auf Facebook dazu auf die Aktion zu unterstützen. Am Ende des Tages sammelten die Mädchen 710 Euro ein. Am nächsten Tag brachte Bürgermeister Niedermeier einen Scheck der Sparkasse Südpfalz in Höhe von 290 Euro mit, womit er den Spendenerlös auf insgesamt 1000 Euro aufrunden konnte.

Die Spende geht an „Hilfskonvoi für die Ukraine“ der Round Table Stiftung Deutschland.