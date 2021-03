Die Corona-Schnellteststation der Verbandsgemeinde Kandel öffnet am Freitag im Probebetrieb. Bürgermeister Volker Poß weißt daraufhin, dass aufgrund der beschränkten Anzahl der Tests die Station nur für Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde geöffnet ist. Eingerichtet wird die Teststation auf dem Parkplatz der Bienwaldhalle in Kooperation mit dem DRK-Ortsverein Kandel. Die Abnahme der Schnelltests erfolgt nach dem „Drive-In-Prinzip“. Testwillige fahren im eigenen Auto vor und werden aus dem Auto heraus getestet. Ein Ergebnis gibt es nach rund 15 Minuten. Wer ohne Auto kommt, wird in einem Pavillon getestet. Zum Probelauf öffnet die Station am Freitag, 12. März, von 16 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr. Ab kommender Woche ist die Teststation montags bis donnerstags, 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Eine Terminvergabe ist möglich unter Telefon 07275-9479912, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, oder unter teststation@vg-kandel.de.