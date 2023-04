Sowohl in Knittelsheim als auch in Bellheim kontrollierte die Polizei am Montagvormittag den Verkehr. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren elf Autofahrer zu schnell unterwegs und in der Postgrabenstraße in Bellheim hielten sich fünf Autofahrer nicht an die erlaubten 30 Stundenkilometer. Der „Spitzenreiter“ wurde mit 62 „Sachen“ gemessen. Zudem hatten weitere fünf Autofahrer ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. „Ein Handysünder ging den Beamten schließlich auch noch ins Netz“, heißt es im Polizeibericht.