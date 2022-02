Die Verbandsgemeinde Hagenbach will in den beiden kommenden Jahren erheblich in ihre Grundschulen Hagenbach, Neuburg und Berg investieren. Geld wird aber auch für etwas anderes ausgegeben.

Nachdem im November die rundum erneuerte Schulturnhalle in Hagenbach wiedereröffnet wurde, soll dieses Jahr die Sanierung der restlichen Hagenbacher Grundschule beginnen. Vor wenigen Tagen gab es hierzu ein erstes Treffen der Planer, erklärte Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch (CDU). Bereits 2015 hatte der Verbandsgemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, alle drei Schulen in den kommenden Jahren sanieren zu wollen. Es kam jedoch immer wieder zu Verzögerungen. „Nun ist es soweit: Die Schulsanierungen werden im großen Stil angegangen“, sagte Fleisch am Mittwoch. Sie hatte das Thema mit ihrem Amtsantritt im April 2021 von ihrem Vorgänger Reinhard Scherrer (SPD) „geerbt“.

Laut einer von Kämmerer Reinhold Kuntz präsentierten Aufstellung sind für die Grundschulsanierung in Hagenbach für dieses Jahr 2,8 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen. 2023 sind weitere 4 Millionen Euro verplant. Parallel soll auch die Sanierung der Grundschule Neuburg starten – zunächst mit der Erneuerung der Schulturnhalle. Sie soll dabei auch zur Versammlungsstätte für die Ortsgemeinde ertüchtigt werden. Im Jahr 2022 sind 620.000 Euro im Haushalt für die Turnhalle veranschlagt. 2023 kommen weitere 1,9 Millionen Euro hinzu. 2023 soll auch die Sanierung der restlichen Neuburger Grundschule beginnen.

Gefilterte Luft in Schulen

Unabhängig der Sanierungspläne sollen die Grundschulen Hagenbach, Neuburg und Berg dieses Jahr mit coronagerechten Raumluft-Filteranlagen ausgestattet werden. Kosten: etwa 1,1 Millionen Euro. Über Landeszuschüsse wird das Geld größtenteils wieder in die Verbandsgemeinde-Kasse zurückfließen.

Zweiter großer Investitionsposten der Verbandsgemeinde ist die Ausrüstung der Feuerwehr. Dieses Jahr sollen 220.000 Euro für einen Einsatzleitwagen (ELW 1) in Hagenbach ausgegeben werden. Kommendes Jahr folgen weitere 238.000 Euro für ein „mittleres Löschfahrzeug“ (MLF) in Scheibenhardt. Rund 600.000 Euro sind für die Sanierung des Feuerwehrhauses Berg einkalkuliert. Zur Finanzierung all dieser Investitionen sind Kredite von Nöten. Fleisch zufolge wolle die VG in den Hochwasser- und Katastrophenschutz investieren. Darin eingeschlossen seien Vorbeugemaßnahmen, um gegen Starkregen-Ereignisse gewappnet zu sein. Letztlich hat der Verbandsgemeinderat am Mittwoch dem Haushaltsplan 2022/23 einstimmig zugestimmt.