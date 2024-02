Im Alter von 87 Jahren ist jetzt Emil Hanß verstorben, nach langer und schwerer Krankheit. Der Metzgermeister, der auch einen eigenen Betrieb in der Hauptstraße geführt hatte, war auch als Fachlehrer bei der Ausbildung des Metzgernachwuchses an der Berufsbildenden Schule in Germersheim tätig. Daneben engagierte er sich vielfach, vor allem in der Kommunalpolitik.

So verliert der CDU-Ortsverband Minfeld mit ihm das letzte Mitglied aus dem Gründungsjahr 1956. Später übernahm er Aufgaben im Vorstand des Ortsverbandes und war jahrelang auch dessen Vorsitzender. Seit 1979 gehörte er dem Ortsgemeinderat in mehreren Wahlperioden an. Für einige Jahre wurde er zum Beigeordneten der Ortsgemeinde gewählt. Auch arbeitete er mit als Mitglied des Verbandsgemeinderates in Kandel und von 1999 bis 2004 auch des Kreistages Germersheim.

Emil Hanß war jahrzehntelang Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, war Mitglied im Presbyterium der Protestantischen Kirchengemeinde und aktiver Sänger im Männer- und Frauenchor. Der Sportverein ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Am Mittwoch, 21. Februar, 13 Uhr findet die Beerdigung auf dem Minfelder Friedhof statt. |