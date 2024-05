Am 9. Juni stehen im Landkreis Germersheim gleich sieben Wahlen an: Die Wahlen zum Gemeinde- und Verbandsgemeinderat, zum Kreis- und Bezirkstag, zum Europäischen Parlament sowie die Wahlen zum Ortsbürgermeister und Landrat. Während das Mindestalter bei den Kommunalwahlen bei 18 Jahren liegt, dürfen bei der Europawahl erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren abstimmen. Gerade für Erstwähler können die sieben Stimmzettel und die unterschiedlichen Wahlmodi ganz schön überwältigend sein, meinen die Messdiener St. Gertrud Leimersheim. Sie bieten deshalb eine Veranstaltung für Erstwähler und alle, die ihr Wahlwissen auffrischen wollen, an: am Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr im Jugendraum, Pfarrgasse 1.