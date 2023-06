Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neue Stellwerke in Germersheim, Rülzheim und Wörth, neue Bahnübergänge: Die Bahn will die Strecke durch den Landkreis Germersheim ab Spätsommer 2022 digital betreiben können. Das erhöht die Kapazitäten sowohl für Personen- wie auch für Güterzüge.

Die Deutsche Bahn (DB) begann am Montag in der Region mit den ersten Vorarbeiten zur Digitalisierung der Strecke Speyer-Germersheim-Wörth. Bis in den Spätsommer