Der Ortsgemeinderat Westheim berät am Montagabend den defizitären Haushalt 2021. Die SPD-Fraktion hat vier Änderungsanträge gestellt – der brisanteste: die im Etat eingestellten 15.000 Euro für die erweiterte Machbarkeitsstudie zur Öffnung des Hirschgrabens zu streichen.

„Die Gemeinde wird in den nächsten Jahren keine finanziellen Mittel zur Umsetzung dieses Projekts zur Verfügung haben“, begründet SPD-Sprecher Alexander Dietz. Und fügt an: „Um verantwortungsvoll mit den Geldern der Gemeinde zu wirtschaften, wäre es jetzt an der Zeit, sich von diesen Machbarkeitsstudien zu verabschieden.“

Wie berichtet, spaltet die anvisierte Hirschgraben-Öffnung den Rat: FWG und CDU sind dafür, die SPD ist dagegen. Stattdessen wollen die Genossen 3500 Euro mehr Geld für die Weiterbildung von Rats- und Ausschussmitgliedern im Haushalt haben: Aus 1500 Euro sollen 5000 Euro werden. Denn: Wegen der Corona-Pandemie seien 2020 alle Schulungen abgesagt worden: „Wir sehen hier Nachholbedarf“, betont Dietz.

SPD will Vereine stärker unterstützen

Von 7200 auf 10.200 Euro aufstocken will die SPD die Fördermittel für Sport und Jugendarbeit – um Vereine wegen Einnahmeausfällen während der Pandemie zu unterstützen. Wie die Summe aufgeteilt werden soll, könnte im zuständigen Ausschuss festgelegt werden, so Dietz.

Um die Sitzbank am Feldweg Richtung Lustadt erneuern zu können, sollen 2000 Euro bereitgestellt werden. Mit der konkreten Ausführung solle sich der Bauausschuss befassen: „Als Muster schlagen wir die Bank am Fahrradweg Richtung Lingenfeld vor.“

Termin