Marco Richtscheid wird ab 1. März die Pfarrei Mariä Heimsuchung leiten. In der Pfarrei ist er schon mehrere Jahre tätig.

Seit September 2022 hatte die Pfarrei keinen leitenden Pfarrer. Richtscheid übernahm seither als Administrator zunächst kommissarisch die Aufgaben. Er wurde 1976 geboren, hat in München und Trier Theologie studiert und wurde 2003 zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Herxheim, Bad Bergzabern und Freinsheim. 2008 kam er als Pfarrer in die Pfarreiengemeinschaft Böbingen, Großfischlingen und Venningen (später noch Kirrweiler und Maikammer) und wurde schließlich Pfarrverbandsleiter. 2016 wurde er Kooperator der Pfarrei Mariä Heimsuchung in Rheinzabern und war damit vornehmlich in der Seelsorge tätig.

Pfarrer Marco Richtscheid engagiert sich seit fast 30 Jahren für eine Wallfahrtsgruppe, mit der er regelmäßig in der Kapelle Maria Bildeich Andacht feiert. Zudem arbeitet er laut Bistum ehrenamtlich bei Radio Horeb, beim Bayerischen Pilgerbüro und beim Auslandssekretariat der deutschen Bischofskonferenz. Im September absolvierte er im Fernstudium an der Universität Augsburg das Lizenziat, das Voraussetzung ist, um an kirchlichen Hochschulen zu lehren. Richtscheids Thema war „Wallfahren im Spiegel der spirituell-theologischen Forschung“. Der Einführungsgottesdienst in Rheinzabern war am vergangenen Sonntag.