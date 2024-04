Ein älterer Mann soll in der Hauptstraße in Bellheim zwei Mädchen angesprochen und auf ein Eis eingeladen haben. Das wurde der Polizei am Samstag gegen 18.30 Uhr gemeldet. Die Kinder antworteten dem Mann jedoch nicht und fuhren mit ihren Fahrrädern davon. Letztlich sei der Mann in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren, informierte die Polizei. Bei der Person soll es sich um einen etwa 60 bis 70 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der eine Brille und ein rotkariertes Hemd getragen haben soll. Sein schwarzes Auto mit KIB-Kennzeichen konnte trotz sofortiger Überprüfung nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu der Tat und dem beschriebenen Mann an die Polizei, Telefon 07274 958-0, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie solche Meldungen ernst nimmt. „Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn“, schreibt die Polizei. Sie bittet darum, folgende Ratschläge zu beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden: Das Kind dafür loben, dass es sich anvertraut hat. Das Verbreiten von Gerüchten und Falschinformationen vermeiden und so einer Hysterie in der Nachbarschaft vorbeugen. Keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke teilen. Bei der Meinungsbildung nur gesicherten Quellen vertrauen. Gesicherte Informationen von der Polizei finden sich unter https://s.rlp.de/5vx. Besondere Vorfälle der Polizei melden; der Notruf 110 sei zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar. Kinder auf solche Ansprechsituationen vorbereiten. Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen; Stichwort: Pünktlichkeit. Kinder sollten möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz gehen. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden sich weitere Informationen zum Thema.