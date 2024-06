Die Freude ist groß bei der SPD in Freckenfeld. Nicht nur, dass Marc Ulm neuer Ortsbürgermeister von Freckenfeld wird, auch die künftige Fraktion der SPD im Ortsgemeinderat hat erheblich zugelegt und zwei Sitze dazu gewonnen.

Sie holte 40,8 Prozent, ist künftig wieder mit sieben Sitzen stärkste politische Kraft im Dorf. Die SPD hat alles daran gesetzt, wieder (wie seit Jahrzehnten, bis 2019) den Ortsbürgermeister zu stellen. Ihr Wahlkampf war ganz auf die Person des 45-jährigen Bauunternehmers Marc Ulm ausgerichtet, der als früherer Vorsitzender des TSV Freckenfeld doch recht populär ist. Ulm und die SPD müssen jetzt aber zeigen, dass sie es besser können und die Beschlüsse „transparenter“ machen und intensiver im Rat und im Dorf insgesamt kommunizieren. Genau das haben die SPD-Vertreter im Rat ja immer gefordert!

Der Machtwechsel ist der SPD gelungen, vor allem auf Kosten der CDU (26 Prozent), die 10,6 Prozentpunkte einbüßte und deshalb zwei Sitze abgeben musste. Sie ist künftig nur noch mit vier Ratsmitgliedern vertreten, was hier für große Enttäuschung sorgt. Verloren hat auch die Freie Wählergruppe Freckenfeld einen Sitz. Die Arbeit von Ortsbürgermeister und seinen Beigeordneten in den letzten fünf Jahren sei wohl nicht honoriert worden, so war zu hören. Die neue Gruppe „Gemeinsam für Freckenfeld“, die kurz vor der Wahl erst ins Leben gerufen worden war, schaffte den Einzug und ist künftig mit Anna Burkhard vertreten.

Wie die Zusammenarbeit im neuen Gemeinderat künftig gestaltet wird, hängt von weiteren Gesprächen ab. Die werden, so war zu hören, erst noch geführt. Umgesetzt werden müssen aber die Projekte, wie der Neubau der Mehrzweckhalle, für die ein Architektenwettbewerb bereits gelaufen ist. Derzeit wartet man auf den Landeszuschuss. Und auch die Modernisierung der Kita steht an.

Der Ortsgemeinderat

SPD: Marc Ulm, Tanja Renz, Tanja Werling, Stefan Foos, Jutta Schwind, Michael Gröbert, Fritz Scheidt; CDU: Martin Thürwächter, Jörg Thürwächter, Jonas Kleppel und Jutta Hay; FWF: Martin Oswald, Heiko Möller, Thea Weber, Sven Mölller; GfF: Anna Burkhard